Marotta rivendica i meriti del club: "L'Inter ha creato un modello"

L' chiude il campionato con 82 punti, al secondo posto, soltanto un punto dietro la già campione d' da una settimana. Il post-partita, comunque, è stato caldo, viste le parole di Antonio Conte, che si è sfogato.

Dopo il 2-0 sull' è intervenuto anche l'amministratore delegato Giuseppe Marotta. Intervistato dal sito ufficiale del club al termine della partita, Marotta ha elogiato i meriti della società.

" Abbiamo creato un modello che sta dando tante soddisfazioni. Se guardiamo le statistiche abbiamo chiuso la al secondo posto, con la miglior difesa, con il maggior numero di vittorie in trasferta. Significa aver fatto un lavoro importante e di questo bisogna dare merito a tutti, all'area tecnica a Conte, che è stato il deus ex machina, Oriali, Ausilio, Baccin, alla società, a Zanetti e tutti quanti. Con il grande supporto della società intera. Abbiamo chiuso con gli stessi punti dell'anno del Triplete, è ovviamente motivo di grande orgoglio".

Una risposta indiretta a Conte, elogiato per il lavoro svolto nel corso dell'anno, il cui bilancio è comunque positivo, nonostante la vittoria non sia arrivata.

"Non è semplice analizzare in modo oggettivo. Ovviamente si può pensare di aver buttato dei punti, ma anche da queste situazioni abbiamo imparato. Abbiamo visto una squadra esperta. Le esperienze negative diventeranno grandi qualità nel futuro. Dobbiamo continuare su questa strada, per alzare sempre di più l’asticella e dare soddisfazioni ai tifosi. Abbiamo una rosa che ha dimostrato tanto e di essere all’altezza, il lavoro di Conte si è fatto sentire".