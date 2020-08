Conte scuote l'Inter: "Il club non ci protegge, valuteremo a fine anno"

Antonio Conte contro l'Inter: "Io e i giocatori abbiamo ricevuto palate di cacca, ho ricevuto zero protezione. Il presidente è in Cina...".

L' chiude con una vittoria il campionato e si piazza al secondo posto in classifica, ma al termine del match giocato contro l' Antonio Conte ha mandato importanti messaggi alla società.

Ai microfoni di 'Dazn', l'allenatore nerazzurro ha messo in evidenza tutti i suoi dubbi sul proprio futuro:

"Iniziare un ciclo all'Inter? Guarda, è stata un'annata molto dura per me. Anche personalmente. A fine anno tutti quanti faremo delle valutazioni per l'anno prossimo . Di questi tempi arrivava Lukaku? So solo io cosa ho fatto per fare arrivare Lukaku , fidatevi di quello che dico. Non è stata una passeggiata. Ora daremo il meglio per l' poi faremo le valutazioni in generale, non solo tecniche. Normale che bisogna trovarsi".

Piuttosto diretta poi la critica mossa alla società riguardo alcune situazioni che lo hanno infastidito nel corso della stagione:

"Non è stato riconosciuto il lavoro dei calciatori e il mio. Ho visto attacchi gratuiti contro l'Inter e contro di me. E ho visto poca protezione da parte della società. Lo capisco anche, perché se si è deboli è difficile proteggere squadra e allenatore. E quindi questi 82 punti ce li gustiamo io e i calciatori. Con tutto il rispetto per gli altri. Io, lo staff e i calciatori".

Ai microfoni di 'Sky Sport', il tecnico salentino entra nel dettaglio del proprio pensiero:

"Quando vuoi ridurre il gap dalla devi essere forte in campo ma soprattutto forte fuori. Non c'è neanche di parlare col presidente, il presidente è in . Non mi piace quando la gente sale sul carro, la gente sul carro deve starci sempre e questo all'Inter non è successo. Ci son state palate e palate nei confronti miei e dei giocatori, ho ricevuto zero protezione da parte della società . Ripeto non mi è piaciuto che oggi qualcuno è salito sul carro, quando le palate di cacca le abbiamo prese io e i miei calciatori".

Conte mette a nudo tutti i problemi avuti nella sua annata interista e manda un chiaro messaggio alla proprietà: