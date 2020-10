Marotta e l'arbitraggio di Inter-Parma: "C'era un chiaro rigore per noi"

Il CEO nerazzurro parla della questione Var dopo il mancato rigore assegnato: "C'è un vuoto normativo. O l'arbitro presta attenzione o si usa il Var".

L’ pareggia 2-2 contro il in casa e perde punti preziosi nella corsa scudetto. Recriminando anche per un rigore mancante per una trattenuta di Balogh su Perisic.

Nel dopo gara a ‘Sky Sport’ Giuseppe Marotta, CEO della parte sportiva del club nerazzurro, ha criticato l’operato del Var e dell’arbitro nella sfida di San Siro.

“Non voglio creare un alibi, perché vincere bisogna buttarla dentro. È doveroso da parte mia ogni tanto esprimere considerazioni sugli arbitraggi avuti. Purtroppo c’è un vuoto normativo: il Var interviene solo in caso di estremo e chiaro errore. Questo però non significa che debba assistere a una serie di decisioni sbagliate. C’era un chiaro rigore per noi. O l’arbitro presta attenzione, o il Var deve essere utilizzato. Altrimenti vengono create situazioni di disagio sul risultato. Dopo sei partite, è giusto far questo tipo di consuntivo”.

Marotta ha poi proseguito parlando dell’arbitro Piccinini, chiamato a dirigere la gara per l’infortunio di Pairetto nel pre-gara.