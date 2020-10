Marotta sulle Nazionali: "Deve esserci maggiore rispetto per i club"

A una settimana dalla terza pausa nazionali di una stagione mai così compressa, Giuseppe Marotta spende parole critiche nei confronti delle competizioni e delle manifestazioni extra-club.

L'Amministratore Delegato nerazzurro a 'Sky Sport' ha chiesto maggior rispetto nei confronti dei club, affermando che solo alcuni giocatori dovrebbero rispondere alle convocazioni.

"Deve esserci maggior rispetto per i club. Non voglio boicottare le manifestazioni delle nazionali, dico però che un giocatore per rispondere alle convocazioni delle Nazionali deve essere in una condizione psico-fisica idonea per farlo. Quando un giocatore viene convocato, se è già affaticato è meglio che rimanga a casa per il bene di tutti".