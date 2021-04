Marchisio sorride con il futsal: L84 promossa in Serie A

Impegnato anche nel mondo del calcio a 5, il Principino festeggia la promozione del club piemontese: decisivo Cesar Turello.

Claudio Marchisio è fatto così: ama la perfezione. Dunque non sorprende che - in poco tempo - sia riuscito a diventare anche un imprenditore di successo.

Dalle idee innovative proposte da Mate, agenzia di comunicazione avanguardistica su scala internazionale di cui il Principino è sponsor, passando pure per il futsal. Con, a tal proposito, un grosso successo andato in scena nelle ultime ore. Ovvero: la promozione della L84 in Serie A.

La massima espressione del calcio a 5 a Torino e provincia, infatti, sfocia nella consacrazione. Un passo importante, sudato, che testimonia tutta la bontà di un progetto destinato a impreziosirsi passo dopo passo.

Insomma, una vera e propria impresa arrivata contro l'Arzignano. Il sigillo? Targato Cesar Turello che, al termine di un match combattutissimo, ha evitato che i neroverdi finissero ai playoff. E' stato proprio il brasiliano, a 45 secondi dalla fine del match, a far esplodere di gioia il Palazzetto dello Sport di Brandizzo. Coro unanime: "In Serie A, ce ne andiamo in Serie A!".

Entrato in punta di piedi in un mondo tutto da scoprire, Marchisio in un solo anno di apprendistato ha saputo prendere dimestichezza con un verbo a lui caro da calciatore: vincere. Il resto, come spiegato recentemente al canale Youtube Cronache di Spogliatoio, è semplice amore a prima vista: