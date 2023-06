Mancini risponde a Donnarumma e Acerbi: "Non si divertono? Dovevano dirmelo"

Il CT non ha preso bene le dichiarazioni dei due giocatori dopo Spagna-Italia: "Gli parlerò, se non si divertono è un problema. Dovevano dirmelo".

Conferenza schietta quella tenuta da Roberto Mancini, che alla vigilia di Olanda-Italia ha mandato messaggi piuttosto chiari all'esterno ma anche all'interno del gruppo azzurro.

Al CT, ad esempio, non sono piaciute le dichiarazioni rilasciate da Gianluigi Donnarumma e Francesco Acerbi che al termine della partita contro la Spagna avevano confessato di non divertirsi più come prima giocando in Nazionale.

" Non so se abbiano detto davvero queste parole: a me non le hanno dette, glielo chiederò. Però, al di là della stanchezza di fine stagione, se non si divertono loro è un problema".

Mancini, insomma, non l'ha presa bene e sottolinea come i due avrebbero dovuto comunicargli il loro malessere prima della partita.

" A me, appena arrivo in uno stadio così, su un campo così, viene voglia di giocare a pallone. Ti devi sempre divertire, se è così dovevano dirmelo prima...".

La tensione, insomma, sembra alta come confermano anche le parole di Mancini sul capitano Bonucci, destinato probabilmente a chiudere la sua lunga esperienza in Nazionale dopo il grave errore commesso contro la Spagna.