Mancini tra presente e futuro: "Bonucci? Tutto finisce, felice di fare il CT"

La sconfitta contro la Spagna ha lasciato uno strascico di delusione nell'ambiente azzurro, chiamato però a ripartire subito già domenica pomeriggio nella gara valida come finalina della Nations League contro l'Olanda.

Roberto Mancini, intervenuto alla viglia in conferenza stampa, ha smentito le voci secondo cui sarebbe poco felice di continuare ad essere il commissario tecnico dell'Italia.

Adesso, insomma, è ora di guardare al futuro e continuare un percorso in parte già iniziato.

Se ci siamo qualificati per queste finali vuol dire che il progetto è già partito. Ma in questa fase di fine stagione c'è stato anche il Mondiale Under 20 e ci sono gli Europei Under 21, e qualcuno ho dovuto lasciarlo. Io avevo Bastoni, che si è ammalato il giorno prima della partenza".