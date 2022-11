Mancini perde anche Cristante, Frattesi e Scamacca: convocato Pinamonti

Il commissario tecnico della Nazionale deve rinunciare ad altri tre elementi per le amichevoli contro Albania e Austria.

Sono giorni difficili, questi, per la Nazionale italiana di Roberto Mancini, che sarà impegnata contro Albania e Austria in amichevole, proprio nel periodo dei Mondiali.

Dopo il forfait di Emerson e Toloi, il commissario tecnico dell'Italia dovrà rinunciare ad altri tre elementi, come comunicato sul sito ufficiale della FIGC.

Si tratta di Cristante, Frattesi e Scamacca, che dopo aver raggiunto il gruppo hanno lasciato il ritiro per indisponibilità.

Mancini ha, quindi, convocato Andrea Pinamonti, che era già stato chiamato a rappresentare l'Italia per le gare di Nations League dello scorso giugno.

Attualmente l'attaccante è a quota 3 goal in 15 partite con la maglia del Sassuolo, dopo aver lasciato l'Empoli nella passata estate.

Non ha però ancora esordito in Nazionale, nonostante la convocazione di giugno, già citata: sarà un'ottima opportunità per lui e altri giocatori per esordire in Azzurro.

Oltre a lui, nella giornata di ieri, è stato chiamato anche Fabiano Parisi, viste le assenze di Toloi e Emerson: i due, Parisi e Pinamonti, erano compagni di squadra all'Empoli nella scorsa stagione.