Toloi ed Emerson indisponibili: Mancini convoca Parisi in Nazionale

Prima chiamata Azzurra per il laterale dell'Empoli: dalla Serie D alla Serie A, la Nazionale è il culmine della sua carriera.

Era stato convocato dalla Nazionale Under 21, ma dovrà rinunciare alla chiamata per un "motivo superiore": per Fabiano Parisi non è un periodo come tutti gli altri, questo.

Complici le indisponibilità di Emerson e Toloi Roberto Mancini ha infatti convocato il laterale dell'Empoli per i prossimi impegni della Nazionale italiana.

" Constatata l’indisponibilità dei calciatori Rafael Toloi (Atalanta) ed Emerson Palmieri (West Ham), che sono stati esclusi dalla lista dei convocati a causa dei rispettivi infortuni, il Ct Roberto Mancini ha deciso di aggiungere al gruppo degli Azzurri Fabiano Parisi, difensore dell’Empoli che quindi non farà parte della Nazionale Under 21 per la quale era stato convocato venerdì scorso".

La sua, com'è noto, è una storia molto particolare, che rientra nella lista di carriere che sono partite dal basso: nel 2018 giocava in Serie D con l'Avellino, appena fallito e ripartito dal basso.

Una stagione importante, quella che ha riportato gli irpini in Serie C, conclusa per Parisi con 36 presenze nella quarta serie calcistica italiana.

L'anno successivo è quello della conferma, nel Girone C di C, sempre con l'Avellino, lasciato per trasferirsi in Toscana, all'Empoli, in Serie B: sì, nella stagione della conquista della promozione in A.

E da lì è andato tutto in discesa, con prestazioni d'alto livello, per il classe 2000 che era stato convocato da Paolo Nicolato per la sfida amichevole contro la Germania. Non ci sarà.

Prenderà parte agli impegni dell'Italia di Mancini contro Albania e Austria: l'ennesimo passo in avanti di una carriera in ascesa.