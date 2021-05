Italia, chi saranno i convocati di Mancini per Euro 2020? Da 35 a 26: il punto sulle convocazioni degli Azzurri

Mancini ha convocato 33 giocatori per la prossima amichevole, ai quali vanno aggiunti Jorginho ed Emerson. Tra questi, 9 saranno esclusi da Euro 2020.

Ci siamo quasi. Con un anno di ritardo Euro 2020 è pronto a partire e la nostra Nazionale, assente agli ultimi Mondiali, tornerà a disputare una manifestazione cinque anni dopo l'ultima volta. Nel 2016 sulla panchina degli Azzurri c'era Antonio Conte, abile a trascinare i nostri fino ai quarti di finale, dove Buffon e compagni sono capitolati soltanto dopo i calci di rigore contro la Germania.



Dei protagonisti di quella Nazionale saranno meno di una decina quelli che prenderanno parte all'edizione itinerante della rassegna continentale che, per la prima volta nella storia, permetterà ai commissari tecnici di convocare ben 26 atleti, decisione che mira a garantire il regolare svolgimento della manifestazione anche a fronte di eventuali "focolai Covid".

Roberto Mancini, dunque, sarà chiamato entro l'1 giugno a consegnare l'elenco dei 26 Azzurri, andando così a scremare il gruppo dei 35 ancora in ballo. Ai 33 convocati per l'amichevole contro San Marino in programma venerdì 28 maggio a Cagliari, infatti, vanno aggiunti Emerson e Jorginho, impegnati l'indomani in finale di Champions League con il Chelsea e per questo esclusi dalla penultima uscita pre-Europei. Per 7 di loro, dunque, gli Europei rimmarranno soltanto un sogno.

Sogno già finito, quasi certamente, per alcuni dei calciatori che Roberto Mancini ha escluso dall'elenco dei 33 scelti per la prossima amichevole. Gian Marco Ferrari, Matteo Darmian, Davide Calabria, Alessio Romagnoli, Mattia Zaccagni, Roberto Soriano, Kevin Lasagna, Stephan El Shaarawy e Ciccio Caputo, ad esempio, difficilmente rientreanno in extremis nel gruppo azzurro del quale hanno fatto parte durante la gestione Mancini. Discorso analogo vale per Nicolò Zaniolo, che non è ancora rientrato in campo con la Roma dopo il brutto infortunio subìto l'estate scorsa proprio durante una gara della Nazionale.

Ma andiamo ad analizzare, reparto per reparto, chi sono i 35 atleti ancora in corsa per una maglia, dai quali Mancini tirerà fuori poi la lista definitiva dei 26 convocati.

Sono tre i portieri tra i quali Roberto Mancini dovrà scegliere i tre che prenderanno parte agli Europei. Pochi dubbi sulla maglia da titolare che appartiene a Gigio Donnarumma, certo di una convocazione dovrebbe essere anche Salvatore Sirigu che, seppur reduce da una complicata stagione con la maglia del Torino, è un punto fermo del gruppo azzurro. Per l'ultimo posto rimasto in ballo, Alessio Cragno è favorito su Alex Meret.

Saranno quasi certamente 8 i difensori inseriti nella lista definitiva, probabilmente quattro centrali e quattro laterali. Per quanto riguarda i centrali, Leonardo Bonucci e capitan Chiellini sono certi della convocazione, così come Francesco Acerbi che, al netto dei recenti problemi fisici, farà parte del gruppo. Per il ruolo di quarto centrale restano in lizza Mancini, Toloi e Bastoni, con il difensore dell'Inter che sembra in pole sugli altri due, anche in virtù della sua duttilità.

Per quanto riguarda il ruolo di laterale destro, restano in corsa Florenzi, Lazzari e Di Lorenzo. Il laterale del PSG è il titolare designato, mentre tra l'esterno della Lazio e quello del Napoli, dotati di caratteristiche molto diverse, il ballottaggio è apertissimo. A sinistra, invece, Emerson e Spinazzola sono decisamente in vantaggio su Biraghi. Tuttavia, non è da escludere che la convocazione di Bastoni come centrale utilizzabile anche a sinistra possa liberare uno slot in più tra i centrali a danno, appunto, di uno dei laterali sinistri o ridurre a 7 il numero dei difensori convocati.



Anche in mezzo al campo dovrebbero essere 7 (più probabilmente) o 8 i convocati da Roberto Mancini. Certi di prendere parte agli Europei sono Nicolò Barella, Jorginho e Manuel Locatelli e con ogni probabilità anche Marco Verratti, a dispetto del recente infortunio, farà parte del gruppo. Lorenzo Pellegrini e Stefano Sensi sono i candidati principali per il ruolo di vice-mezzala, mentre per l'ultima maglia in palio è sfida aperta tra Castrovilli, Cristante e Pessina.

Dovrebbero essere 7 o 8, infine, anche i calciatori utilizzabili nel tridente d'attacco dal c.t. Pochi dubbi sulle punte centrali: Ciro Immobile e Andrea Belotti prenderanno certamente parte alla spedizione. Discorso analogo vale per Federico Chiesa sulla destra e Lorenzo Insigne sulla sinistra e, con ogni probabilità, anche per Domenico Berardi. Restano così in palio due o, più probabilmente tre, maglie. In pole position c'è Moise Kean, ma sono forti anche le candidature di Federico Bernardeschi e Vincenzo Grifo, jolly fedelissimi del c.t.

Più indietro, invece, Matteo Politano che, nonostante l'ottima stagione vissuta con il Napoli, ha meno chance di far parte del gruppo. Poche le chance di vedere agli Europei Giacomo Raspadori, sebbene Mancini ci abbia abituato ai colpi di scena.