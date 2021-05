Nazionale, infortunio al ginocchio per Verratti: Europei a rischio?

Marco Verratti ha rimediato un infortunio al ginocchio in allenamento con il PSG: Mancini in apprensione, si aspetta l'esito di nuovi esami.

Si avvicinano gli Europei e di conseguenza aumenta anche la preoccupazione per ogni problema fisico accusato dai giocatori della Nazionale Italiana di Roberto Mancini. Nella giornata di ieri si è fermato Marco Verratti, in un allenamento con il Paris Saint-Germain.

Domani, il parigino sarà sottoposto a nuovi esami, più approfonditi, per valutare con maggior precisione la durata dell’indisponibilità che, in caso di complicazioni, può spingersi anche fino a quattro settimane. Per questo, secondo 'La Gazzetta dello Sport', quantomeno la prima partita inaugurale contro la Turchia potrebbe essere a rischio.

Ma che si è fatto Verratti? Si tratta di una contusione con distensione del legamento laterale interno del ginocchio destro. Potrebbe fermairsi per tre settimane in una delle ipotesi più ottimistiche. Pochettino però non è apparso particolarmente preoccupato:

"Fino a quando non avremo il responso degli esami non potremo sapere per quanto tempo dovremo fare a meno di Marco, ma siamo ottimisti"

Per il giocatore si tratta del quinto stop del 2021. Senza contare i due periodi in isolamento per positività al Covid-19 sia a gennaio che a fine marzo, al rientro dal ritiro con la Nazionale. Adesso una nuova corsa contro il tempo per Marco Verratto: dovrà esserco a tutti i costi per gli Europei, è un uomo chiave di Mancini.