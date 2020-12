Manchester United retrocesso in Europa League: ennesima delusione

Altra stagione dura per i Red Devils, terzi dietro Lipsia e PSG: dal 2010/2011 il Manchester United non va oltre i quarti di Champions.

C'era un tempo, sotto Sir Alex Ferguson, in cui vedere il eliminato prima delle semifinali di era una vera e propria utopia. Ora le eliminazioni costanti dal torneo prima delle fasi calde del torneo sono ormai divenute abitudine.

Anche nel 2020/2021, il Manchester United non riesce a fare la voce grossa in Champions, terzo nel proprio girone e dunque retrocesso in alla pari di Dinamo Kiev, Bruges e Krasnodar (per ora). Rashford e compagni proveranno a vincere la seconda competizione continentale, ma l'ennesima delusione nel torneo top fa rumore.

Sì perchè è oramai dal 2010/2011 che il Manchester United non va oltre i quarti di Champions: da allora ha subito tre eliminazioni dai gironi, come capitato nella serata odierna con la sconfitta in terra tedesca che ha spinto avanti il insieme al .

Non solo, perchè in tre occasioni il Manchestetr United non ha nemmeno ottenuto la qualificazione ai gironi di Champions, venendo inoltre eliminata in due stagioni ai quarti e in due agli ottavi. In queste non ha mai dimostrato di poter seriamente lottare per il trofeo, come ai tempi di Cristiano Ronaldo, Rooney e compagnia.

Se in Premier League il Manchester United ha iniziato in maniera disastrosa e sta pian piano recuperando, in Champions anche questa volta ha dimostrato di essere anni luce lontano dalla squadra che Ferguson rese leggenda con una schiera infinita di campioni e fuoriclasse.

Ai sorteggi dei sedicesimi di Europa League i l Manchester United sarà testa di serie e contenderà a compagini come , e la vittoria finale del torneo conquistato sotto Mourinho e con Ibrahimovic in campo nella primavera del 2017.

Un successo però spazzato via dalle costanti delusioni in Champions League, competizione nella quale il Manchester United è oramai da anni un club di seconda fascia.: lo dicono i numeri.