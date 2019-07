Manchester United, Pogba convocato regolarmente per la tournée in Australia

Juventus e Real Madrid lo sognano ma il Manchester United si tiene stretto Pogba: il francese partirà con i compagni per la tournée in Australia.

Che Paul Pogba sia il grande sogno di e è risaputo da tempo. Al momento però il , proprietario del suo cartellino, sembra intenzionato a tenerselo stretto. Il tecnico dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer , ha così convocato il centrocampista per la prossima tournée in .

Il tour in Australia sarà il primo impegno della nuova stagione per gli inglesi. Benché l'agente di Pogba, Mino Raiola , abbia esternato chiaramente la volontà del campione del Mondo di cambiare squadra , per prenderlo e convincere il Manchester United a lasciarlo partire serviranno molti soldi.

Scorrendo l'elenco dei convocati si nota anche la presenza di Romelu Lukaku fra gli attaccanti, grande obiettivo dell' , e l' assenza di Matteo Darmian e del brasiliano Fred. Sia l'esterno, sia il centrocampista sono fra i possibili partenti, ma in base a quanto reso noto dal club si uniranno ai compagni in un secondo momento e la loro assenza sarebbe legata a motivazioni personali.