Pogba, Raiola sgancia la bomba: "Vuole andarsene e il Manchester lo sa"

Raiola è chiaro sul futuro di Pogba: "Vuole andare via ed il Manchester United lo sa. Ci stiamo lavorando".

Paul Pogba vuole andare via dal . Per chi ancora non lo avesse capito ci pensa Mino Raiola a rincarare la dose.

Queste le parole del procuratore del francese ex , riportate dal The Times e dai maggiori quotidiani britannici.

"Tutti al Manchester United, dal proprietario all'allenatore, conoscono il desiderio di Paul. Tutti sanno che vuole andar via e ci stiamo lavorando. Insieme alla squadra dello United per le prime amichevoli? Non posso dire niente, vivo giorno per giorno".

L'intento del centrocampista è quello di trovare una soluzione che gli impedisca di andare in ritiro con la squadra e partire per la successiva tourneè in , Singapore e . Non è infatti ancora rientrato a Carrington e la squadra partirà nel week-end per l'Australia (Perth nello specifico).

La destinazione più probabile, dovesse trovarsi un accordo per il cartellino (i Red Devils non hanno alcuna intenzione di fare sconti dopo averlo profumatamente pagato alla Juventus due anni fa) e per l'ingaggio del francese, al momento sembra essere solamente il , dove il connazionale Zidane lo accoglierebbe a braccia aperte.

Nella sua ultima stagione di Premier League Pogba ha collezionato un totale di 47 presenze, 16 goal ed 11 assist. Il suo contratto è in scadenza nel giugno del 2021.