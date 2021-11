Arriva il Manchester United, Gasperini: "Sfida importante ma non decisiva"

Gian Piero Gasperini parla alla vigilia della sfida di Champions con il Manchester United: "Loro hanno grande potenziale, ma sono in costruzione".

Vigilia molto importante per l’Atalanta. La compagine orobica, che è reduce dal pareggio interno ottenuto in campionato contro la Lazio, martedì sera ospiterà a Bergamo il Manchester United per una sfida importantissima in ottica qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della Champions League.

I nerazzurri infatti al momento sono terzi in classifica nel Gruppo F, appaiati a quota 4 punti al Villarreal e staccati di due lunghezze dai Red Devils capolista, con lo Youg Boys che chiude il gruppo con tre punti messi in cascina.

Gian Piero Gasperini, nella consueta conferenza stampa di presentazione del match, non ha nascosto l'importanza dell'appuntamento.

"Per noi può essere una gara importantissima solo in ottica di vittoria. Con altri risultati le cose non cambierebbero molto. Sappiamo che per superare il turno servono sei punti e quindi quella che ci attende è una sfida nono ancora decisiva, ma molto importante”.

Nel corso degli ultimi anni l’Atalanta ha spesso incontrato delle super big in Champions League.

“Abbiamo affrontato il Manchester City ed il Liverpool quando erano già squadre organizzate e consolidate nel tempo, il Manchester United mi sembra invece ancora una squadra in costruzione. Hanno ancora delle cose da definire, ma hanno anche un potenziale notevole”.

Il tecnico nerazzurro si è soffermato sulle condizioni di alcuni dei suoi giocatori.

“Demiral e Palomino non hanno problemi e Djimsiti si sta allenato con il gruppo. Sta migliorando, ma non muove ancora il braccio in totale disinvoltura e non è quindi in condizioni di scendere in campo domani. Toloi lo recupereremo dopo la sosta, mentre Pessina è molto vicino al rientro: vedremo se azzardarlo contro il Cagliari. Anche il recupero di Gosens sta procedendo molto bene. Sono tutti ragazzi che si sono fermati all’inizio di un ciclo fatto di sette partite in venti giorni, la squadra però ha reagito molto bene. Vedo la motivazione giusta per affrontare questa stagione”.

Gasperini si aspetta una partita diversa rispetto a quella dell’Old Trafford.

“Di quella gara ci remane la personalità mostrata di fronte a settantamila persone. In alcuni momenti abbiamo fatto molto bene, in altri abbiamo subito”.

A Bergamo si rivedrà Cristiano Ronaldo protagonista in Italia.

“E’ straordinario. Per il nostro campionato è stato un valore aggiunto e mi è dispiaciuto vederlo tornare in Inghilterra, perché vorrei sempre i giocatori migliori in Italia. Il suo United è alla ricerca dei migliori equilibri, ma è una squadra straordinaria che può anche fare grandi imprese”.

Gasperini si è soffermato anche sulla Serie A.

“C’è grande equilibrio e non c’è una differenza enorme tra le prime e le ultime, ma in Champions League il livello di difficoltà è superiore. E’ un privilegio poter giocare certe partite. Soskjaer? L’anno scorso è arrivato secondo, facendo cose straordinarie nella parte finale. Sta cercando continuità e la troverà”.

Infine un accenno a De Roon che ha giocato da difensore le ultime partite.