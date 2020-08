Altro colpo del Manchester City: ufficiale Nathan Ake

Il Manchester City ufficializza l'acquisto di Nathan Ake. Il difensore olandese arriva dal Bournemouth per circa 44 milioni di euro.

scatenato sul calciomercato. Dopo l'acquisto di Ferran Torres dal Valencia, ufficializzato ieri, oggi la squadra di Pep Guardiola annuncia Nathan Ake.

Il difensore olandese classe 1995 arriva dal Bournemouth, che incasserà dalla sua cessione circa 44 milioni di euro. Ake è stato fortemente voluto da Guardiola e ha firmato per cinque anni.

Dopo aver evitato l'esclusione dalla prossima , insomma, il Manchester City fa le cose in grande inseguendo quello che come ammesso dal tecnico è il grande obiettivo della società: vincere in Europa, appunto.

L'acquisto di Ake peraltro sembra tagliare fuori il Manchester City dalla corsa a Kalidou Koulibaly, giocatore seguito per mesi dalla società inglese ma ritenuto evidentemente troppo caro.

Cresciuto nel , Ake è esploso al Bournemouth che dopo la retrocessione in Championship è stato praticamente costretto a cedere il suo gioiello.