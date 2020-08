Il Manchester City scalda i motori: ufficiale l'acquisto di Ferran Torres

Il mette a segno il primo grande colpo di mercato estivo: dal arriva il giovane attaccante Ferran Torres per un affare complessivo da 37 milioni di euro. Il giocatore prenderà il posto di Sanè, ceduto al .

I Citizens pagheranno infatti 25 milioni di euro più 12 di bonus per il cartellino dell'attaccante esterno classe 2000, autore nella passata stagione di sei goal e otto assist in 44 presenze. Il 20enne ha firmato un contratto di cinque anni con la squadra inglese.

Here we go! We’re delighted to announce the signing of @FerranTorres20 from Valencia on a five-year deal ✍️



