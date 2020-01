Manaj al Barcellona, ora è ufficiale: l'albanese arriva dall'Albacete

Il club catalano ha raggiunto l'accordo con l'Albacete per Manaj: 700 mila euro più due milioni di bonus, l'albanese giocherà nel Barcellona B.

Nella giornata in cui il ha annunciato l'arrivo di Reiner a luglio, anche il si muove: il club catalano ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Rey Manaj dall'Albacete, l'attaccante albanese si unirà al Barcellona B.

Vengono premiate le buone stagioni disputate con la maglia dell'Albacete per Manaj, che in 'Seguna Division' ha collezionato 29 presenze e 8 goal in un anno e mezzo. Il club blaugrana ha annunciato sui propri canali social l'arrivo dell'attaccante albanese.

❗ [ÚLTIMA HORA] Rei Manaj, nou jugador del FC Barcelona#ForçaBarça 🔵🔴https://t.co/yLzPRTjqzD — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) January 20, 2020

Il Barcellona punta su un talento forgiato dal calcio italiano: Manaj, infatti, è cresciuto nelle giovanili di Piacenza e con la quale ha debuttato in Lega Pro. Proprio con i 'Grigiorossi' ha catturato l'attenzione dell' , che nel 2015 lo ha preso in prestito e nel 2016 lo ha riscatto definitivamente. Da quel momento ha vissuto una carriera da girovago, vestendo in prestito le maglie di , Pisa e Granada, per poi venire ceduto all'Albacete.

Il club catalano ha trovato l'accordo con 'El Queso Mecanico' sulla base di 700 mila euro più due milioni di bonus per il cartellino di Rey Manaj: l'albanese si lega al Barcellona fino al 2023 e all'interno del contratto è stata inserita una clausola da 50 milioni di euro.