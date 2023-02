Non solo Raillo contro Vinicius: in Maiorca-Real Madrid Maffeo dà del "piagnone" al brasiliano

Il giocatore spagnolo si è trovato a marcare per tutta la gara la stella dei Blancos, usando tutti i mezzi possibili per provocarlo.

Quella tra Maiorca e Real Madrid rischia di passare alla storia della Liga, stagione 2022/23, come una delle principali cause del titolo del Barcellona, qualora i blaugrana dovessero davvero vincerlo. Certo è che l'ennesima brusca frenata dei Blancos, scivolati a -8 in classifica, pesa.

In tutto questo, comunque, si inserisce il clima di grande nervosismo che ha caratterizzato la sconfitta degli uomini di Carlo Ancelotti, segnata dall'autogoal di Nacho Fernandez e dalle polemiche. Soprattutto quelle che riguardano Vinicius.

Al termine del primo tempo, ricostruendo, il brasiliano è uscito dal campo provocando i tifosi di casa indicando e baciando lo stemma del Real Madrid.

Al rientro dagli spogliatoi, Vinicius ha ricevuto la risposta di Raillo, capitano del Maiorca, che dopo essersi avvicinato gli ha indicato lo stemma dei "Pirati", chiedendogli di baciarlo. Clima acceso.

A questo si aggiunge, però, il duello tra lo stesso Vinicius e Pablo Maffeo, difensore spagnolo già noto per i suoi modi abbastanza "duri" di marcare gli avversari.

A inizio 2020, andando indietro nel tempo, persino Lionel Messi si era espresso sugli atteggiamenti in campo dello stesso Maffeo, definendolo "esagerato".

"La marcatura più complicata che abbia ricevuto? Non ricordo, in realtà... Ah, Pablo Maffeo del Girona. Quello sì, è stato fin troppo esagerato", ha spiegato ai canali ufficiali de "La Liga".

L'episodio è noto e si riferisce a una partita tra Girona e Barcellona del settembre 2017, conclusa sì con uno 0-3 per i blaugrana, ma con la frustrazione di Messi, costretto a subire la marcatura di Maffeo che, sostituito, confessò ai compagni quanto riferito dalla "Pulga".

"Giocare così è una merda".

A Maiorca è successo qualcosa di diverso, nei modi: Maffeo, messo in marcatura su Vinicius, oltre a seguirlo per tutto il campo ha provocato lo stesso brasiliano, in più occasioni, dandogli del "piagnone".

Un gesto che non è passato inosservato e che è stato diffuso subito sui social, nel clima di nervosismo generale, mentre il Real perde e scivola a -8.