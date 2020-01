Messi svela la marcatura più complicata: "Maffeo del Girona era esagerato"

Una vera e propria era quella segnata da Lionel Messi, un vero e proprio incubo per tutti i difensori che lo hanno affrontato. Il fuoriclasse del racconta il suo rapporto in campo con gli avversari, svelando anche il più fastidioso incontrato fino a questo momento della sua carriera.

Guarda l'intervista integrale di Messi su DAZN

Attraverso i microfoni del canale ufficiale de 'La ', la 'Pulce' ha parlato delle marcature a uomo incontrate nelle tante partite giocate:

"Non mi dà fastidio la marcatura a uomo, ma sai già che quelle saranno partite brutte, sarà strano avere sempre qualcuno attorno. In verità non mi è capitato tanto spesso. Non mi dà fastidio, ma sono partite strane, diverse...".