Maignan non ha recuperato dall’infortunio: nuovi esami tra due settimane

Ancora da definire i tempi di recupero per il ritorno in campo di Maignan. Il portiere del Milan è ancor alle prese con l’infortunio al polpaccio.

Servirà ancora un po’ di tempo, prima di poter rivedere Mike Maignan in campo. Nella giornata di oggi si attendevano infatti novità sui tempi di recupero per l’estremo difensore del Milan fermo ormai da inizio ottobre per un infortunio al polpaccio sinistro, ma per notizie precise si dovrà in realtà aspettare un altro paio di settimane.

Secondo quanto riportato da ‘Sky’ infatti, il problema non è ancora stato smaltito e saranno quindi necessari ulteriori esami che verranno fatti solo ad inizio gennaio 2023.

Rientro in campo dunque più lontano per Maignan che, a questo punto, sarà certamente indisponibile alla ripresa del campionato (gara in casa della Salernitana programmata il 4 gennaio), mentre resta da capire se sarà pronto per il derby di Supercoppa Italiana che si giocherà il 18 gennaio).

Tempi di recupero ancora da stabilire anche per Origi. Gli esami ai quali è stato sottoposto hanno infatti rivelato un infortunio di basso grado al bicipite femorale destro che richiederà un nuovo controllo tra una settimana.

Problemi muscolari anche per Messias e Krunic che verranno sottoposti a risonanza nella settimana dopo Natale.