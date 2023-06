Magnanelli, sì alla Juve: entrerà nello staff di Allegri

Francesco Magnanelli, ex capitano del Sassuolo, ha accettato la proposta della Juventus e farà parte dei collaboratori di Massimiliano Allegri.

Dopo 520 presenze e 17 anni al servizio del Sassuolo, Francesco Magnanelli dice sì alla Juventus. L'ex bandiera neroverde, infatti, ha accettato la corte di Madama.

Magnanelli, che ha appeso gli scarpini al chiodo al termine della stagione 2021/2022 con tanto di ritiro della maglia numero 4 da parte della società emiliana, entrerà a far parte dello staff di Massimiliano Allegri: il tecnico livornese lo allenò durante la sua esperienza al timone del Sassuolo nel 2007/2008, in Serie C.

Per Magnanelli, classe 1984, si spalancano dunque le porte della Juve con uno storico spartiacque tra l'eterno matrimonio col Sassuolo e la nuova grande chance di poter collaborare nella Torino bianconera, ritrovando il suo vecchio allenatore.

A Torino Magnanelli sarà collaboratore tattico di Max e prenderà il posto di Paolo Bianco, divenuto il nuovo tecnico del Modena in B.