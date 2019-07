Lukaku alla Juventus, Nedved non chiude la porta: "Stiamo lavorando"

Pavel Nedved dopo la presentazione del calendario: "Lukaku? Non voglio entrare nel dettaglio. Dybala ha proposte, attendiamo qualcosa di concreto".

Dopo 8 scudetti consecutivi, la ripartirà da . Al Tardini l'esordio in campionato di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. Ma non è questo l'unico argomento del giorno: dopo il sorteggio, il vicepresidente Pavel Nedved ha parlato anche di mercato.

In attacco, ad esempio, non muore lo scenario di un clamoroso arrivo a di Romelu Lukaku, conteso all' .

"Dopo 8 scudetti ci sentiamo già forti, ma il mercato è aperto e noi stiamo cercando di rinforzare la rosa. Su Lukaku non voglio entrare nel dettaglio e parlare dei singoli. Stiamo lavorando".

Altro argomento del giorno è quello riguardante Paulo Dybala, a cui la Juventus ha comunicato la disponibilità alla cessione in caso di offerte congrue. Anche qui, parola a Nedved.

"Ci sono delle proposte e degli interessamenti, però attendiamo qualcosa di concreto per poter decidere con calma".

Per quanto riguarda il prossimo campionato, infine, Nedved pensa che la vera antagonista della Juventus possa essere l'Inter del grande ex Antonio Conte.