Calciomercato Juventus, Dybala sul mercato: il club gliel'ha comunicato

La Juventus ha comunicato all'entourage di Dybala di voler valutare eventuali offerte. La Joya, dal canto suo, spera di rimanere a Torino.

Ora non si scherza più. Non che finora la abbia adottato sul mercato un atteggiamento scanzonato. Anzi, tutt'altro. Ma, giunti ad agosto, i campioni d' sono chiamati ad accelerare sul fronte cessioni.

A tal proposito, la lista è tanto folta quanto complicata da scremare. Vuoi per la bontà degli ingaggi, vuoi per la complessiva componente anagrafica. Ecco perché, dunque, la Signora escogita nuovi piani. Tra cui, ancora tutta da pianificare, l'eventuale cessione di Paulo Dybala.

Appunto, eventuale. Perché finora - in maniera concreta - nessuno ha bussato alla porta della Continassa. Qualche timido sondaggio, qualche suggestione in termini di scambi, ma zero movimenti ufficiali. Eppure, la Juventus si prepara a un futuro senza Joya. Come? Comunicando al suo entourage la volontà di valutare potenziali proposte. Una mossa, quindi, riassumibile in una sola maniera: Dybala è a tutti gli effetti sul mercato.

Atteso nel cuore della settimana alla Continassa, di rientro dalle fatiche della Copa America, Dybala avrà modo di parlare direttamente con Maurizio Sarri. Che, comunque, non ha fatto mistero di apprezzare vivamente le qualità del fu "Picciriddu".

Detto questo, si sa, il mercato è volubile. Motivo per cui, se dovesse arrivare un'offerta intrigante, sotto la Mole verrebbe presa concretamente in considerazione. E, intanto, il 25enne di Laguna Larga inizia a valutare piani alternativi. Insomma, nessuna certezza dietro l'angolo.