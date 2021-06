Lukaku, prestazione super con dedica a Eriksen: "Ho pianto per lui"

Lukaku è stato il grande protagonista di Belgio-Russia. Dopo la sfida ha rivolto un pensiero ad Eriksen: “E’ stata dura giocare, spero stia bene”.

C’è anche la firma in calce di Romelu Lukaku nel 3-0 con il quale il Belgio si è imposto sulla Russia nel match d’esordio a Euro 2020.

Il bomber dei Diavoli Rossi si è presentato alla massima competizione continentale segnando i goal che hanno aperto e chiuso il tabellino della sfida che si è giocata a San Pietroburgo. Una prova eccellente quella di Lukaku che, non solo si è confermato giocatore in uno straordinario momento di forma, ma anche leader assoluto del Belgio in campo.

Da questo punto di vista i numeri parlano chiaro: dal termine dei Mondiali del 2018 ad oggi, il centravanti dell’Inter, in 19 presenze con la maglia della sua Nazionale, ha collezionato qualcosa come 21 reti accompagnate da quattro assist.

25 - Romelu #Lukaku ha partecipato attivamente a 25 gol in 19 presenze con il Belgio dal post Mondiale del 2018 (21 reti, quattro assist), nove in più rispetto a qualsiasi giocatore dei Diavoli Rossi nel periodo. Incontenibile.#BelgioRussia #EURO2020 — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 12, 2021

Contro la Russia non ha giocato solo per la sua Nazionale e per se stesso, ma anche per Christian Eriksen. Al compagno di squadra in nerazzurro, vittima di un malore nel corso di Danimarca-Finlandia, ha dedicato il suo primo goal (“Chris, I love You” le parole pronunciate rivolgendosi ad una telecamera posizionata a bordo campo) ed anche il suo primo pensiero dopo il triplice fischio finale della sfida.