Lukaku all'Inter, ok al pagamento rateizzato ma c'è distanza tra domanda e offerta

Il Manchester United ha chiarito all'Inter che Lukaku costa 75 milioni di sterline, circa 83 milioni di euro. Possibile prestito a 17 milioni.

La missione londinese di Ausilio per capire i margini dell'operazione Lukaku porta all' una buona e una cattiva notizia. Il infatti, secondo 'Il Corriere dello Sport', avrebbe aperto al pagamento dilazionato in due rate biennali ma pretende 75 milioni di... sterline!

L'Inter sperava che la cifra fosse in euro, invece la società inglese ha chiarito che per acquistare Lukaku di milioni con la valuta europea ne servirebbero circa 83. Cifra lontanissima da quella stanziata dai nerazzurri che valutano l'attaccante circa 60-65 milioni di euro.

Il Manchester United, consapevole della volontà di Lukaku, è disposto anche a valutare un prestito con obbligo di riscatto a patto che l'Inter versi subito l'intero ammortamento pari a 17 milioni di euro.

L'esborso per l'acquisto di Lukaku insomma sarebbe molto oneroso ma l'Inter farà di tutto per accontentare Conte e appagare la voglia nerazzurra dell'attaccante, che intanto ieri ha saltato il secondo allenamento di giornata dopo aver accusato un piccolo problema fisico. Ulteriore segnale di come la sua avventura in sia ormai finita.

Il Manchester United però non ha fretta nè necessità di vendere e inoltre il calciomercato inglese chiuderà l'8 agosto, dunque i tempi sono abbastanza ristretti per definire un'operazione che si annuncia complessa.

Ecco perchè Marotta valuta anche le possibili alternative e tra queste il nome più caldo sarebbe quello di Ante Rebic, attaccante croato oggi all' con un passato non troppo fortunato alla . Il sogno però resta Lukaku.