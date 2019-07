Calciomercato Inter, Rebic il nome a sorpresa: alternativa in attacco

Ante Rebic potrebbe essere il nome a sorpresa nel mercato dell'Inter. Probabilmente 'dipende' dall'arrivo o meno di Lukaku.

Ante Rebic è un nome sondato dall' nelle ultime ore, probabilmente come alternativa in caso non arrivasse Romelu Lukaku. Lo riporta 'Sky Sport'.

L'attaccante croato, compagno di Nazionale di Brozovic e Perisic, sta ruotando attorno all'orbita dell'Inter. Se dovessero arrivare sia Lukaku che Dzeko, l'attuale giocatore dell' sarebbe 'accantonato'.

Ma intanto la dirigenza dell'Inter lavora sull'ex giocatore di e , che nell'ultima stagione è esploso in con la maglia dell'Eintracht di Francoforte. Sul giocatore c'è anche l' , che pensa a lui come sostituto di Griezmann insieme a Joao Felix.

Sembra ovvio però che per il momento l'Inter è unita e compatta nel lavorare sul fronte Lukaku. Oggi c'è stato un primo contatto ufficiale con il Manchester United, con Piero Ausilio in . La richiestà però dei Red Devils è molto alta, sugli 85 milioni circa. Per adesso si tratta di una trattativa in salita.