Luca Pellegrini e il clamoroso retroscena: la Roma lo soffiò alla Lazio

Luca Pellegrini si è imposto nel calcio professionistico con la maglia giallorossa: quando era giovane la Roma è riuscita a soffiarlo alla Lazio.

Fra i talenti emergenti di maggior potenziale del calcio italiano c'è sicuramente Luca Pellegrini. Esterno mancino o all'accorrenza interno di centrocampo, ruolo nel quale è stato spesso impiegato nelle Nazionali giovanili, il classe 1999 si è formato nelle Giovanili della , prima di approdare nel calcio professionistico con i giallorossi nella stagione 2018/19.

Pochi sanno però che la carriera del giocatore romano, oggi di proprietà della e in prestito al , avrebbe potuto assumere risvolti molto diversi. La era stata infatti ad un passo dal prenderlo dalla Nuova Tor Tre Teste, il club giovanile dove aveva iniziato a giocare a calcio sotto la guida del maestro Fernando Mastropietro, che precedentemente aveva allenato anche Francesco Totti.

GIOIELLO DELLA NUOVA TOR TRE TESTE

Luca Pellegrini si impone fin da giovanissimo come grande talento e per lui si profila subito la possibilità di un approdo in un club importante di .

"Una cosa accomunava Francesco (Totti, ndr) e Luca: la voglia e la consapevolezza della loro bravura - disse di lui il primo allenatore Mastropietro a 'Gianlucadimarzio.com' - venivano un’ora prima, se ne andavano dopo e recepivano al volo quello che gli dicevo. Erano un esempio in questo".

"Pellegrini era un bambino coraggioso: nelle scelte in campo, nelle giocate che faceva. In allenamento era sempre il primo a proporsi. Appena arrivato voleva giocare davanti, si sentiva un’ala sinistra. Noi invece pensavamo dovesse giocare più in mezzo, toccare più palloni".

LA ROMA LO 'SCIPPA' ALLA LAZIO

Su di lui piomba la Roma, con Roberto Muzzi che lo nota in un torneo giovanile. Stretta di mano con l'ex attaccante e Pellegrini fa il provino con i giallorossi e sembra tutto fatto. A quel punto però si inserisce la Lazio, che piazza l'affondo per bruciare i rivali ma poi rinvia la decisione definitiva. Quel ritardo sarà decisivo, perché anche in virtù dei buoni rapporti con Bruno Conti, Responsabile tecnico delle Giovanili giallorosse, il 'gioiello' della Nuova Tor Tre Teste passa alla Lupa.

"Dopo che ho fatto il provino con la Roma, sono stato contattato dalla Lazio. - ha rivelato lo stesso Pellegrini in una recente intervista a 'Calcio2000' - Sembrava poter nascere qualcosa di importante ma, al momento di concludere, la Lazio mi ha posticipato l’incontro di tre giorni. Bene, proprio in quei giorni di attesa, mi ha richiamato la Roma e ho firmato con i giallorossi. Direi sliding doors, no?".

Pellegrini entra così a far parte nei Giovanissimi con Muzzi allenatore, e fa tutta la trafila nelle Giovanili della Roma. Dopo aver saltato gran parte della stagione 2018/19 a causa di un doppio grave infortunio (prima si rompe il crociato, poi si fa male alla rotula) l'anno seguente è aggregato in Prima squadra da Eusebio Di Francesco, con cui debutta contro il il 26 settembre 2018 a 19 anni, prendendo il posto di De Rossi. Il 2 gennaio colleziona anche il primo gettone europeo, e fa l'esordio in .

IL PASSAGGIO ALLA JUVE E LE ESPERIENZE AL CAGLIARI

Nel gennaio 2019 per farlo giocare con regolarità e farlo crescere la Roma lo gira in prestito al Cagliari di Maran. Con i sardi Pellegrini fa un ulteriore step in avanti e dà un contributo prezioso alla salvezza della squadra di Maran.

"Maran, per me, è stato importantissimo. - ha dichiarato Pellegrini a 'Calcio2000' - Non tutti avrebbero avuto il coraggio che ha avuto lui. Mi ha schierato, nonostante fossi molto giovane e, come detto, arrivassi da un infortunio complicato. È una persona con cui vado d’accordo. Con me, è sempre stato corretto. Parla in maniera diretta, senza fare giri di parole. Sa caricarti ma senza farti sentire troppo la pressione. Mi ha aiutato tantissimo".

In estate torna alla Roma, ma il club giallorosso lo inserisce nello scambio con Spinazzola e lo manda alla Juventus. Pellegrini arriva dunque alla Corte di Sarri, ma dopo aver giocato i Mondiali Under 20, si aggrega tardi ai bianconeri di Maurizio Sarri. I bianconeri però in quel ruolo sono coperti e lo cedono nuovamente in prestito al Cagliari, così il giovane esterno sinistro può ripartire da dove aveva finito.

Pur palenando qualche difficoltà tattica, con i rossoblù di Maran dà un apporto importante nello straordinario avvio di campionato dei sardi, che si mantengono nelle prime posizioni della classifica di Serie A. A dicembre però i rossoblù iniziano a calare finendo per scivolare a metà classifica prima della sospensione del campionato. A pagare è il tecnico, che viene esonerato, lasciando il suo posto a Walter Zenga. Ora Pellegrini attende di conoscere il suo futuro, che in base alle decisioni che saranno prese sulla conclusione dei campionati e i contratti dei calciatori, potrebbe proseguire in rossoblù o far ritorno nella squadra torinese.