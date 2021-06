Luca Pellegrini rimane alla Juventus? Salgono le quotazioni

Bianconeri sempre più convinti di trattenere il terzino romano nel ruolo di vice Alex Sandro: ma l'ultima parola spetterà a Massimiliano Allegri.

Voce del verbo ottimizzare. Aspettando il secondo round con il Sassuolo per cercare di sviluppare il fronte riguardante Manuel Locatelli, la concentrazione della Juventus si sposta anche sugli altri ruoli.

Il terzino sinistro chiamato a far rifiatare all'occorrenza Alex Sandro, infatti, per gli uomini della Continassa rappresenta una priorità. Ma senza doversi tuffare necessariamente sul mercato. Ecco perché, con il trascorrere dei giorni, alla Continassa sta prendendo sempre più corpo l'idea di dare una possibilità a Luca Pellegrini, di rientro dal prestito al Genoa.

Il 22enne terzino romano, approdato due anni fa in bianconero dalla Roma nell'ambito dello scambio con Leonardo Spinazzola, in questo momento rappresenta per Madama la soluzione in pole position. E, giustappunto, la parola finale spetterà a Massimiliano Allegri, pronto a valutare Luca Pellegrini nel pre-campionato.

Nei giorni scorsi, infatti, la Juve ha avuto modo di analizzare la situazione del calciatore capitolino direttamente con il suo entourage. E, al momento, tutte le strade portano alla permanenza. Vuoi per dare una possibilità concreta a un diretto interessato, vuoi perché la Vecchia Signora - nei ruoli in cui potrà - proverà a giocarsi la carta della massimizzazione interna.