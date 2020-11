Loic Nego, il bidone della Roma diventato eroe Nazionale

Zero presenze con la Roma, una carriera in declino. Poi il cambio di nazionalità e la svolta: con un suo goal ha lanciato l'Ungheria verso l'Europeo.

Il 2010, l'anno del disastro francese ai Mondiali in con tanto di ammunitamento contro il ct Domenech, segna la fine di un ciclo glorioso e l'inizio di una nuova era per i nostri cugini d'Oltralpe.

Perchè se la vecchia esce umiliata e con le ossa rotte del Mondiale, c'è una nuova Francia che quasi contemporaneamente getta le basi per un'altra generazione d'oro.

Un nuovo ciclo che inizia con la vittoria dell'Europeo Under 19, prosegue con il trionfo ai Mondiali Under 20 e raggiunge l'apice con il successo in nel 2018.

La Francia che vince l'Europeo Under 19 nel 2010 è la Francia di Lacazette e soprattutto della stella nascente Griezmann, il vero filo conduttore della rinascita dei Bleus. Ma è anche la Francia di Loic Nego, il protagonista della nostra storia.

Terzino moderno, che abbina grande fisico a ottima tecnica, Nego non salta nemmeno un minuto di quegli Europei. Parecchi club importanti iniziano a mettere gli occhi su di lui, ma è la a fare il passo decisivo. Sabatini fiuta il grande colpo e ingaggia Nego a costo zero alla scadenza del suo contratto con il . Sarà lui il primo acquisto della Roma americana.

Malu Mpasinkatu, grande esperto di mercato internazionale e scouting giovanile, approva sin da subito il suo ingaggio da parte della Roma: "È un giocatore molto bravo, che la Roma ha preso in prospettiva futura. Al Nantes ha fatto esperienza, nella Capitale può maturare ancora e fare il definitivo salto di qualità".

Nego è aggregato inizialmente alla Primavera, ma non viene mai preso in considerazione dall'allora tecnico giallorosso Luis Enrique per la prima squadra. Nella prima Roma americana, ancora in costruzione e in cerca di un'identità, non c'è spazio per le scommesse. Nego è ancora troppo acerbo e, diciamocelo chiaramente, non sembra nemmeno il fenomeno che tutti pensavano potesse diventare.

La Roma inizia così a girarlo in prestito, prima in e poi in , ma i risultati non arrivano. Nel 2015, con la cessione a titolo definitivo in Ungheria, la carriera di Nego sembra sprofondare lentamente verso l'anonimato. In realtà, il trasferimento al MOL Fehervar gli cambierà completamente la vita.

In poco tempo diventa infatti un perno assoluto, un titolare inamovibile, come ai tempi della Francia Under 19. Col MOL Fehervar vince un campionato e due coppe d'Ungheria, mettendoci sempre la sua firma. Dal 2015 ad oggi mette insieme oltre 200 presenze, collezionando 33 goal e 31 assist in tutte le competizioni.

La Roma è un lontano ricordo, così come la nazionale francese. Per questo nel 2019 diventa a tutti gli effetti un cittadino ungherese, con la possibilità di vestire la maglia della nazionale magiara. Una possibilità che diventa realtà nell'ottobre 2020, quando Nego viene convocato per la prima volta e fa il suo debutto contro la Bulgaria nelle semifinali playoff di qualificazione agli Europei.

Il ct italiano Marco Rossi si innamora della duttilità di Nego e lo schiera praticamente in tutti i ruoli: trequartista, esterno alto e infine centrocampista centrale. L'Ungheria raggiunge la finale playoff per l'accesso all'Europeo contro l' , ma Nego parte dalla panchina. Il suo ingresso in campo cambierà la storia.

Nego subentra a Nagy all'84' e quattro minuti dopo segna il goal dell pareggio sfruttando un batti e ribatti in area di rigore. La sua esultanza è sfrenata, Nego bacia la maglia della nazione che gli ha concesso una seconda possibilità e lui la ripaga lanciandola verso l'Europeo. In pieno recupero, infatti, il baby fenomeno Szoboszlai ribalta clamorosamente tutto: 2-1 e qualificazione per l'Ungheria.

Ma il vero eroe, probabilmente, è proprio Loic Nego. Alla fine all'Europeo ci andrà pure lui, non con la Francia, nè tantomeno grazie alla Roma, ma con la perseveranza di chi ha saputo rimettersi in gioco.