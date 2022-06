Italia-Ungheria dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Italia ospita l'Ungheria nel secondo turno dei gironi di Nations League: dove seguire il match in tv, in streaming e le probabili formazioni.

ITALIA-UNGHERIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Italia-Ungheria

Italia-Ungheria Data: 07-06-2022

07-06-2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Rai 1

Streaming: Rai Play

L'Italia affronta l'Ungheria nella seconda giornata del Gruppo 3 della Lega A di Nations League.

Gli Azzurri sono reduci dal pari di Bologna contro la Germania: vantaggio nostrano con Lorenzo Pellegrini, livellato dal pareggio di Kimmich.

Debutto vincente, invece, per i Magiari che si sono concessi il lusso di piegare 1-0 l'Inghilterra grazie al calcio di rigore trasformato da Szoboszlai.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Italia-Ungheria: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ITALIA-UNGHERIA

Italia-Ungheria si giocherà martedì 7 giugno 2022 all'Orogel Stadium di Cesena. Calcio d'inizio alle ore 20.45.

DOVE VEDERE ITALIA-UNGHERIA IN TV

Il secondo impegno degli Azzurri in Nations League verrà trasmesso in diretta e in chiaro dalla Rai sul canale Rai 1.

ITALIA-UNGHERIA IN DIRETTA STREAMING

La Rai consente la possibilità di seguire il match in diretta streaming grazie al servizio gratuito di Rai Play: basterà collegarsi al portale ufficiale tramite pc o notebook, oppure scaricare l'app su smartphone e tablet.

Le emozioni di Italia-Ungheria verranno raccontate anche su GOAL: collegandosi al sito ufficiale si potrà seguire la diretta testuale del match.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il telecronista del match sarà Alberto Rimedio. Il commento tecnico, invece, sarà competenza di Antonio Di Gennaro.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-UNGHERIA

Mancini potrebbe confermare l'undici visto con la Germania, compreso Donnarumma nonostante il piccolo problema accusato nel finale della gara di Bologna. Bastoni-Acerbi coppia centrale. Frattesi, Cristante e Tonali in mediana. Scamacca sorretto nuovamente da Pellegrini e Gnonto, subito convincente al debutto. Florenzi a destra con Dimarco che potrebbe partire titolare in luogo di Biraghi.

L'articolo prosegue qui sotto

Rossi, dopo aver battuto l'Inghilterra si affida all'usato sicuro: Adam Szalai unica punta, sorretto da Schafer, Szoboszlai e Sallai. A centrocampo Adam Nagy a schermare la linea a cinque formata da Nego, Lang, Orban, Attila Szalai e Zoltan Nagy. In porta c'è Gulacsi.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Frattesi, Cristante, Tonali; Gnonto, Scamacca, Pellegrini. Ct. Mancini.

UNGHERIA (5-1-3-1): Gulacsi; Nego, Lang, Orban, At. Szalai, Z. Nagy; A. Nagy; Schafer, Szoboszlai, Sallai; Ad. Szalai. Ct. Rossi