Locatelli è della Juventus: riscatto con la prima presenza del 2023

In occasione di Cremonese-Juve, Manuel Locatelli è diventato dei bianconeri: riscatto automatico, al Sassuolo 25 milioni più altri potenziali 12,5.

Nulla di nuovo. In quanto, per la Juventus, Manuel Locatelli rappresenta un giocatore progettuale. E, per questo motivo, l'acquisizione a titolo definitivo per gli uomini della Continassa non ha mai rappresentato un dubbio. Anzi.

In concomitanza con la prima presenza nel 2023, in occasione della trasferta di Cremona, è scattato automaticamente il diritto di riscatto sulla base di 25 milioni - pagabili in tre esercizi - più potenzialmente altri 12,5 mlioni di premi al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

Autore di 25 presenze stagionali, fin qui, l'ex Sassuolo rappresenta per Allegri un autentico punto di riferimento. Non solo in campo, in quanto nelle puntate precedenti il tecnico toscano non ha fatto mancare le parole al miele, constatando una netta evoluzione dell'uomo e del professionista.

In definitiva, Locatelli si sposa nel migliore dei modi con l'ambiente bianconero. Che, ormai, ha capito perfettamente come sul suo conto possa fare (grande) affidamento. I margini di miglioramento, inoltre, non mancano. Per il momento l'annata calcistica del 5 zebrato non ha proposto né goal né assist. Ecco, magari è proprio questo il passo successivo.

Per completarsi e, al tempo stesso, consolidare la propria importanza all'interno del progetto. Ma con una certezza in più: Locatelli è interamente di proprietà della Juventus.

Mica male, per chi da sempre ha sognato e bramato di sfoggiare questa casacca.