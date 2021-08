Locatelli alla Juventus: c'è l'accordo con il Sassuolo

Si sblocca la trattativa tra bianconeri e neroverdi: il 23enne centrocampista di Lecco è pronto a sbarcare all'ombra della Mole. Domani le visite.

La telenovela dell'estate di calciomercato vede lo striscione del traguardo. Si sblocca la trattativa che porta Manuel Locatelli dal Sassuolo alla Juventus: il giocatore è pronto a sbarcare nelle prossime ore a Torino per le visite mediche.

Accordo ragginuto tra i due club, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. L'operazione sarà da 35 milioni di euro complessivi che la Juventus dovrà corrispondere al club neroverde.

Dopo mesi di trattative, con in mezzo il trionfo a Euro 2020 da protagonista, arriverà anche il grande salto in bianconero. In tre anni al Sassuolo, dopo aver lasciato il Milan, la crescita che lo ha portato fino al top.

Massimiliano Allegri si prepara dunque ad avere a disposizione un elemento in più in un centrocampo nel quale servivano rinforzi. Nelle prossime ore attesi anche gli annunci.

Le visite mediche sono state già programmate per la giornata di domani. Poi le firme. Locatelli e la Juventus si sono detti sì.