Locatelli-Juve, al Sassuolo non solo Dragusin: in ballo altre contropartite

Entro giovedì incontro tra Juventus e Sassuolo per Locatelli: pronti 30 milioni più Dragusin, ma possono essere inserite anche altre contropartite.

Locatelli-Juve è un affare caldo, caldissimo. Lo dimostra il summit in programma tra mercoledì e giovedì tra il club bianconero e il Sassuolo, dal quale Madama spera di ottenere il cartellino del talentuoso centrocampista.

Incontro previsto entro un paio di giorni dunque, con l'offerta preparata dalla Juventus che potrebbe essere arricchita da interessanti novità: 30 milioni più Radu Dragusin è la base da mettere sul tavolo dei neroverdi, ma non finisce qui.

Già, perchè la società piemontese - per ammorbidire le pretese del Sassuolo - starebbe valutando l'opportunità di inserire nella trattativa altre contropartite tecniche gradite al sodalizio emiliano.

Non solo Dragusin ma anche altri calciatori nel pacchetto da recapitare per sferrare l'assalto a Locatelli, unitamente a una corposa proposta 'cash': questo il piano della Juve, da ormai diverso tempo decisa a sferrare l'assalto a un profilo graditissimo ad Allegri e in costante ascesa. Sia in Serie A che con la maglia dell'Italia agli Europei in corso di svolgimento.