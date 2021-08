Locatelli-Juve: il Sassuolo ora ragiona sui 35 milioni

La Juve offre 2,5 milioni a stagione per il prestito biennale di Locatelli e obbligo di riscatto condizionato a 20: il Sassuolo ne vuole 35 totali.

La Juventus è sempre più decisa a regalare Manuel Locatelli a Massimiliano Allegri. Madama continua a trattare col Sassuolo, ma permane la distanza tra domanda e offerta.

La proposta, quella messa sul tavolo dai bianconeri, prevede un prestito biennale da 5 milioni totali (2,5 a stagione) con obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato a 20; la forbice col club emiliano al momento rappresenta però uno scoglio cruciale per giungere alla fumata bianca, poichè i neroverdi hanno altre idee.

La richiesta del Sassuolo per cedere Locatelli è un prestito annuale vicino ai 5 milioni con riscatto obbligatorio del cartellino almeno a 30, legato al numero di presenze del centrocampista con la maglia della Juve.

Le parti restano in contatto per cercare di sbloccare un'operazione complessa ma caldissima: la Juve non ha dubbi, in mediana serve l'ex Milan.