Locatelli alla Juventus, per ora fumata grigia: la trattativa continua

In giornata nuovo contatto tra le due società: Locatelli vuole la Vecchia Signora, ma occorre ancora trovare la quadra complessiva.

Come dicono i saggi: la pazienza è la virtù dei forti. Lo sa bene il dg della Juventus, Federico Cherubini, che nella giornata di oggi ha provato ad assicurarsi le prestazioni sportive di Manuel Locatelli.

Il copione è sempre lo stesso. Ovvero. Si passa dal factotum del Sassuolo, Giovanni Carnevali. Che ieri sera, in occasione della presentazione della squadra, ha voluto mettere un po' di sana pressione alla Vecchia Signora. Come? Adottando una strategia comunicativa molto chiara ai microfoni di Sky Sport:

"Locatelli vuole la Juventus, ma per chiudere l'operazione serve un accordo che ad ora non c'è. Ci piacerebbe veder giocare Manuel ancora in Italia ma non dipende solo da noi. L'Arsenal ha fatto un'offerta, anche un'altra squadra inglese si è inserita nella corsa".

Dal 16 luglio, data della fin qui prima e unica offerta juventina, non è cambiato nulla. I bianconeri, che hanno provato ad assicurarsi il 23enne centrocampista di Lecco in prestito biennale con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, sono chiamati a rivedere la proposta. Il tutto, salendo di valutazione. Madama ragiona attorno ai 30 milioni, i neroverdi ne vogliono 40. E, soprattutto, non intendono abbassare l'asticella.

Vuoi perché nelle puntate precedenti è arrivata una fiammata dal'Arsenal da 40 più bonus, vuoi perché - come ammesso da Carnevalli - in ballo ci sarebbe il fresco interessamento di un altro club della Premier League. Insomma, la concorrenza estera non manca.

La palla, quindi, passa alla Juventus. Chiamata, così, a sferrare l'offensiva decisiva. Il tutto, cercando di velocizzare i tempi. In quanto Locatelli preferirebbe tuffarsi subito nella nuova avventura professionale anziché prendere parte al ritiro pre-campionato del Sassuolo.

In giornata, seppur telefonicamente, ecco il terzo round. Per ora fumata grigia, in attesa di continuare la trattativa e mettere fine ad un vero e proprio tormentone. La sensazione, e forse qualcosina in più, è che i bianconeri siano pronti a fare un passo deciso verso le richieste del Sassuolo. Senza contropartite tecniche, quantomeno al momento, visto che gli emiliani non appaiono più interessati a questa prospettiva.