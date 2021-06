Locatelli alla Juventus, parte la trattativa: il Sassuolo dice sì a Dragusin

La Juventus vuole Locatelli in prestito con obbligo di riscatto, nella prossima settimana un nuovo incontro.

Il grande obiettivo di centrocampo per la Juventus è Manuel Locatelli. Dopo la grande stagione con il Sassuolo e l'esplosione agli Europei come sostituto di Verratti, l'ex Milan fa gola a tante big, ma i bianconeri sono in prima fila per portarlo alla corte di Max Allegri.

La trattativa tra Juventus e Sassuolo è partita nella serata di mercoledì, con i neroverdi che hanno confermato il gradimento per Dragusin, reduce da una prima ottima stagione tra i professionisti con la maglia bianconera, alla corte dell'ormai ex tecnico di Madama, Andrea Pirlo.

La Juventus preme per avere Locatelli in prestito con obbligo di riscatto: la settimana prossima, presumibilmente a metà della stessa, ci sarà un nuovo incontro tra il team piemontese e il Sassuolo per andare avanti nella trattativa per il centrocampista.

Nella giornata di martedì Carnevali, dirigente del Sassuolo, aveva anticipato l'incontro con la Juventus:

"Al momento per Locatelli abbiamo ricevuto solo richieste dall'estero. Confermo che con la Juve ci vedremo nei prossimi giorni per parlare credo di Locatelli ma anche di giovani, nostri e loro".

Da tempo la Juventus è interessata a Locatelli, ma ora è partito l'assalto totale per evitare possa essere ceduto a qualche altra contendente in Serie A o in Champions. In attesa di colpi per rinforzare attacco, difesa e ulteriormente il centrocampo, tutto sul classe 1993.

Locatelli ha chiuso l'annata 2020/2021 con il Sassuolo siglando quattro goal, record nella sua carriera. In Nazionale è invece nota la doppietta, che ha portato le reti in azzurro a tre totali, nel secondo match della fase a gironi contro la Svizzera.