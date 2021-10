Il Liverpool dilaga, fallo di 'frustrazione' di Ronaldo: calci a Jones

Nel corso di Manchester United-Liverpool, Cristiano Ronaldo si è resto protagonista di un brutto gesto: per lui solo ammonizione.

Era il match più atteso del nono turno di Premier League ed è soprattutto un grande classico del calcio inglese. In una domenica che ha proposto super sfide in ogni angolo d’Europa, Manchester United-Liverpool si è guadagnata di diritto un posto tra le gare più importanti in assoluto.

La partita dell’Old Trafford in realtà ha in un certo senso deluso le aspettative e questo per la manifesta superiorità dei Reds. Di fatto non c’è mai stata gara e lo dimostra anche il punteggio con il quale si è chiuso il primo tempo 4-0 per gli uomini di Klopp.

Il Liverpool dopo aver aperto le marcature già al 5’ con Keita, ha poi dilagato con con Diogo Jota e con Salah che ha realizzato una doppietta.

In tutto questo l’uomo più atteso in assoluto, ovvero Cristiano Ronaldo, si è visto pochissimo ed anzi si è fatto notare soprattutto per un brutto gesto accaduto in pieno recupero di prima frazione quando il risultato era ancora sullo 0-3.

CR7 dopo aver conteso un pallone a Jones, prima ha commesso un netto fallo e poi, quando l’avversario era a terra, l’ha colpito con due calci. Un fallo di reazione e di frustrazione che gli è costato solamente il cartellino giallo.

Énorme craquage de Ronaldo… Qui ne prend qu’un jaune #MUNLIV pic.twitter.com/HR9pTWFo4N — Foot stream (@strmfoot) October 24, 2021

Dopo l’accaduto, Ronaldo è stato circondato dai giocatori del Liverpool e prima che la situazione degenerasse si è allontanato dirigendosi verso il centrocampo.