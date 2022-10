Liverpool-Brighton 3-3: De Zerbi sfiora l’impresa ad Anfield all’esordio in Premier League

Girandola di goal nel match d’esordio di De Zerbi in Premier League: il Brighton pareggia Liverpool, dopo essere stato avanti di due reti.

Esordio con pareggio per Roberto De Zerbi in Premier League. Il suo Brighton infatti è riuscito a fermare sul 3-3 il Liverpool ad Anfield, dopo aver anche sognato, per lunghi tratti della contesa, di poter centrare la clamorosa impresa.

Ai Seagulls sono infatti bastati 4’ e la prima vera azione da rete, per portarsi in vantaggio: appoggio di tacco di Welbeck a premiare Trossard che, approfittando anche del non perfetto posizionamento della difesa dei Reds, con un bel diagonale di sinistro trova il modo per trafiggere Alisson.

Sotto di un goal il Liverpool prova a reagire con rabbia, ma nel farlo si espone alle ripartenze degli ospiti. All’11’ è Welbeck ad andare ad un passo dal raddoppio, mentre un paio di minuti più tardi solo un miracolo di Alisson nega la rete a Trossard.

L’appuntamento con lo 0-2 è tuttavia solo rimandato al 18’ quando ancora Trossard, servito da March, da distanza ravvicinata non lascia scampo al portiere dei Reds.

Ad Anfield si gioca a ritmi altissimi e con il passare dei minuti il Liverpool riesce ad alzare il suo baricentro. Al 33’ il goal che rimette i padroni di casa in carreggiata: Henderson serve in profondità Salah che, a tu per tu con l’estremo difensore avversario, invece di calciare in porta preferisce servire Firmino che non sbaglia. L’arbitro inizialmente annulla per una sospetta posizione di fuorigioco del fuoriclasse egiziano, ma un paio di minuti dopo convalida dopo essersi consultato con il VAR.

Nel secondo tempo il Liverpool parte subito forte e, dopo essersi reso pericoloso in un paio di occasioni, al 54’ pareggia: cross basso dalla sinistra di Diaz dalla sinistra, ottimamente appostato all’altezza del dischetto c’è ancora Firmino che non sbaglia.

I padroni di casa, galvanizzati dal 2-2, continuano a spingere con decisione e al 64’ passano di nuovo: corner battuto dalla destra da Alexander-Arnold, Sanchez esce malissimo e devia il pallone verso Webster che, totalmente incolpevole, spinge involontariamente la palla nella propria porta.

Effettuato il sorpasso, il Liverpool dà la sensazione di poter gestire il vantaggio, ma incredibilmente all’83’ è ancora Trossard a trovare la via della rete: errore di Van Dijk su cross di Mitoma, il pallone arriva dalle parti dell’attaccante belga che con un tap-in segna il 3-3.

E’ l’ultimo goal di una partita che ha regalato grandissime emozioni. Il Brighton di De Zerbi porta a casa un punto importante dopo aver anche sognato la vittoria.