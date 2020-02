Lione-Juventus tra campo e mercato: Aouar è il nome caldo

Una contro l'altra negli ottavi di Champions, Lione e Juventus possono fare affari fuori dal campo. Nedved: "Aouar? Molto interessante".

Una partita tutto fuorché banale. Vuoi perché è un ottavo di finale di . Vuoi perché - potrebbe diventare sinonimo di mercato. Con gli uomini della Continassa, ovviamente, sul pezzo. Pronti a visionare i talenti della formazione transalpina.

Non è un mistero, ad esempio, che Houssem Aouar sia il diamante del momento. Segni particolari: fortissimo. Classe 1998, il tuttofare offensivo francese in stagione vanta in stagione 33 presenze condite da 9 goal. Il tutto, e non potrebbe essere altrimenti, attirando su di sé le attenzioni dei club che vanno per la maggiore. Con il presidente dell’OL, Jean-Michel Aulas, pronto a ottimizzare una sicura cessione da urlo. E, in tal senso, l’ potrebbe recitare un ruolo principale:

“Con Agnelli non ho mai parlato, ma so che ci sono stati contatti tra i nostri dirigenti. Mi piacerebbe vedere Aouar alla Juventus in futuro e spero che questa sia la sua ambizione. Se l’avrà, vorrà sfruttare queste due partite di Champions League per fare bella figura e mettersi in mostra. Prima o poi dovrò fare un bell’affare con il mio amico Agnelli”.

Vietato parlare di canale preferenziale, in quanto è risaputo come il Lione sia da sempre bottega cara, anzi, carissima. Detto ciò, la Signora ha l’opportunità da osservare minuziosamente i progressi di un autentico predestinato. Che, tuttavia, piace anche ai top club di Premier League e .

Parlare di trattativa in rampa di lancio sarebbe prematuro, ma la sensazione è che i campioni d’Italia vogliano incrementare sensibilmente il tasso qualitativo dell’organico puntando sulla cosiddetta linea verde. Ovvero: giocatori pronti a calcare i palcoscenici più prestigiosi.

A fari spenti, ma non troppo, il dg Fabio Paratici porterà avanti la fase di scouting al Groupama Stadium. E chissà che una prestazione convincente non convinca Madama ad accelerare il fronte, monitorando attentamente le mosse delle società competitor.

Intanto, Aouar alla Juventus piace eccome. E a confermarlo è stato il vicepresidente Pavel Nedved, che, interpellato da 'Sky Sport' prima del match, si è soffermato anche su di lui:

"Quella di Aulas era una battuta, è un amico di Agnelli. La Juventus segue tutti i giocatori importanti. Aouar è molto interessante, lo vedremo all'opera questa sera".

Aulas, da vecchio squalo del mercato, non ha ancora fissato un prezzo. Occhi puntati su , manifestazione che potrebbe far lievitare ulteriormente la quotazione di Aouar. Chiamato a vivere una serata da assoluto protagonista. In definitiva, vietato sbagliare.