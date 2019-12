Lione avversaria della Juventus in Champions: formazione, stelle, stadio

La Juventus agli ottavi di Champions se la vedrà con il Lione, attualmente ottavo in Ligue 1 e alle prese con il grave infortunio di Depay.

Urna benevola per la , che agli ottavi di si dovrà misurare con il . Attualmente ottavo in , distante anni luce dalla capolista , la formazione allenata da Rudi Garcia - entrato in carica ad ottobre al posto di Juninho - vive un momento piuttosto complicato. Vedi l'ultima sconfitta casalinga subita in campionato contro il , per un totale fin qui di soli 25 punti. Nel girone dell'Europa che conta, invece, l'ex tecnico giallorosso è riuscito a condurre i suoi uomini alla qualificazione all'ultima giornata contro il , sfruttando la brutta sconfitta rimediata dallo di San Pietroburgo a Lisbona.

COME GIOCA IL LIONE: FORMAZIONE-TIPO

Partito con il 4-3-3, il Lione con Garcia ha cambiato decisamente pelle, scommettendo sul 4-2-3-1 caratterizzato da estro e fantasia. In tono difensivo, puntando anche sulla continuità, il turnover è piuttosto limitato. Là davanti, invece, le rotazioni non mancano. Con Cornet che, dall'alto della sua duttulità, consente di poter ampliare gli orizzonti tatttici, senza perdere però di vista i punti di riferimento.

LE STELLE

Due nomi al comando: Memphis Depay e Houssem Aouar. Il primo, autore fin qui di 14 reti stagionali, in terra transalpina ha fatto registrare una crescita esponenziale, giustificando pienamente la volontà di lasciare il per ritrovare la tanto agognata continuità di rendimento. Ora, però, la brutta notizia. L'olandese contro il Rennes ha rimediato un grave infortunio. Si sospetta, infatti, la rottura del crociato. Batosta, questa, che porterebbe il 25enne centravanti di Moordrecht a saltare la seconda parte di stagione e anche l'Europeo. Occhi puntati, poi, su Aouar. Vera e propria rivelazione della compagine transalpina. Capace di ricoprire tutti i ruoli della fase offensiva moderna, classe 1998, ha già attirato su di sé le attenzioni dei club che vanno per la maggiore.

LO STADIO





Il Parc Olympique Lyonnais, noto comunemente come Parc OL, si trova nel comune di Décines-Charpieu. Di proprietà del club, inaugurato il 9 gennaio 2016, è stato un investimento da circa 480 milioni. Con una capienza da 59.186 posti, è uno degli stadi più caldi di .