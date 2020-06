Cellino rivela il futuro di Tonali: "Inter e Juve le destinazioni preferite"

Il presidente del Brescia al 'Corriere dello Sport': "Prima del Covid, il Barcellona era arrivato a 65 milioni più due ragazzi molto interessanti".

Come sempre quando parla, Massimo Cellino non ha peli sulla lingua ed è un uragano di emozioni e rivelazioni. Ai microfoni del 'Corriere dello Sport' ha parlato a ruota libera soprattutto di due temi: uno legato a Sandro Tonali ed uno legato a Mario Balotelli.

Si parte dalla situazione di Tonali, con il calciomercato che, a detta del presidente, è già infuocato attorno al ragazzo.

"Nasser lo vorrebbe a Parigi, mi ha scritto anche oggi, ma lui in non vuole andare. e le destinazioni che preferisce. De Laurentiis mi ha offerto 40 milioni, la è pronta a fare carte false, ma il suo destino è abbastanza segnato. Prima del covid il era arrivato a 65 milioni più due ragazzi molto interessanti valutati 7 e mezzo a testa, uno era un esterno difensivo. Credo che i dirigenti catalani abbiano ricevuto una risposta che non hanno gradito. E non da Tonali. Non sto trattando con nessuno. Ci sono ancora dodici partite da giocare e il ragazzo deve restare sereno".

Parole criptiche quelle di Cellino, che però dà anche un'indicazione molto chiara sulle preferenze del giocatore. E poi si passa a Balotelli, che invece per lui è un tasto dolente.

"La scommessa Balotelli l’ho persa di brutto. Io l’ho tentata, il resto l’ha fatto Mario. , il ritorno in Nazionale, gli Europei, casa, la madre, i fratelli, gli amici, ho pensato che le condizioni ci fossero tutte. Niente da fare. Mario vive al di sopra delle regole, oppure con regole tutte sue, gli dici una cosa e lui ne fa un’altra. Raiola ogni tanto mi chiede di dargli una mano per vedere se riesce a trovare un’altra squadra, ma io ho già i miei problemi. La squadra stessa in questo momento gli è distante. Non stiamo parlando di un ragazzino, Mario va per i trenta. Non vorrei arrivare alla rescissione, spero di non essere costretto a farlo".

Niente da fare con Balotelli... Per quanto riguarda la fine del campionato, invece, il presidente del Brescia parla in questi termini di quello che aspetta la sua squadra.