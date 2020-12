L'impatto di Balotelli: in goal al debutto col Monza

Ottimo debutto per Super Mario con i brianzoli: in rete dopo 4', un goal annullato e atteggiamento giusto al servizio della squadra.

Niente male, affatto. Debutto degno di nota per Mario Balotelli con il Monza, che impiega 4' per trovare la prima rete con i brianzoli: cross chirurgico dalla sinistra di Carlos Augusto e tocco vincente a porta sguarnita di Super Mario. Il primo dei 3 colpi inflitti dalla formazione brianzola alla .

Insomma, il miglior biglietto da visita. Il tutto, e non è poco, considerando come l'attaccante lombardo sia tornato a giocare dopo 10 mesi ( - 3-0, del 9 marzo). Segnali convicenti, da contestualizzare al rendimento di una squadra che, in questa seconda parte di stagione, è chiamata a cambiare marcia per centrare l'obiettivo della promozione diretta nell'élite nostrana.

Missione non facile, indubbiamente, considerando come la Serie B sia costantemente pregna di insidie. Ma il tasso qualitativo affidato nelle mani di Cristian Brocchi, indubbiamente, è dei più elevati. Basti pensare agli sforzi effettuati da Silvio Berlusconi per costruire una vera e propria corazzata prioiettata a dominare categoria.

Da Kevin-Prince Boateng passando Dany Mota, con Balotelli ciliegina - tra le ciliegine - sulla torta. In definitiva, vietato fallire. E contro la Salernitana, attuale capolista, si sono notati candidamente i progressi di un collettivo che, con il trascorrere delle giornate, sta acquisendo un'identità ben definita.

Poco più di un'ora sul rettangolo di gioco, per Balotelli, che dovrà perfezionare la condizione in tono graduale. E come inizio, indubbiamente, è andato tutto bene. Un goal, una rete annullata e tanta generosità al servizio dei compagni. Non è poco.