La Liga può riprendere dall'8 giugno: c'è l'ok del Governo spagnolo

Il premier Pedro Sanchez ha dato il via libera alla ripresa del campionato spagnolo. La Liga può tornare in campo dall'8 giugno.

Il calcio riparte anche in . Dopo la , in attesa di capire la data in cui tornerà in campo la , c'è l'ok ufficiale del Governo per il restart della .

Il premier Pedro Sanchez infatti ha ufficialmente annunciato che il campionato potrà ripartire dall'8 giugno.

"Con l'approvazione del Consiglio superiore dello sport, è stato dato il via libera per il campionato di calcio professionistico che si terrà di nuovo dall'8 giugno."

Ad oggi in realtà la data più probabile per il ritorno in campo della Liga resta quella del 12 giugno, quando dovrebbe giocarsi il Derby dell'Andalusia tra e Betis.

Estamos muy contentos por la decisión, es fruto del gran trabajo de clubes, jugadores, técnicos... CSD y agentes implicados. Pero es muy importante seguir las normas sanitarias y que la evolución de la pandemia nos respete, no podemos bajar la guardia.#VolverEsGanar. https://t.co/uBYZgFD9wv — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 23, 2020

Grande soddisfazione per il via libera del Governo è stata espressa dal presidente della LFP, Tebas, che però invita tutti alla massima prudenza.

"Siamo molto contenti, è il risultato di un grande lavoro di club, allenatori e calciatori. Adesso è molto importante seguire le norme sanitarie e l'evoluzione della pandemia senza abbassare la guardia".

Ad oggi l'unico dei maggiori cinque campionati europei ad essersi definitivamente fermato è la Ligue 1. Mentre c'è attesa per conoscere le date in cui ripartiranno Serie A e Premier League. Il peggio per il calcio forse è davvero alle spalle.