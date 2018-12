L'ex Genoa Forestieri nei guai: mandato d'arresto nei suoi confronti

La Corte di Mansfield ha emesso un mandato d'arresto nei confronti di Forestieri per non essersi presentato all'udienza dove era accusato di minacce.

Problemi extracalcistici per l'ex giocatore di Udinese, Bari, Genoa, Vicenza e Siena Fernando Forestieri, attualmente in Inghilterra allo Sheffield Wednesday.

Secondo quanto riportato dalla BBC nella giornata odierna l'attaccante italo-argentino non si è presentato dinnanzi alla Corte di Mansfield, di fronte al quale avrebbe dovuto comparire con l'accusa di aver posto in essere, lo scorso 24 luglio, comportamenti minacciosi e molesti, con l'aggravante razziale.

In virtù della sua assenza è stato emesso un mandato di arresto senza cauzione nei suoi confronti. I fatti dei quali viene accusato sarebbero avvenuti al termine di una partita che la sua attuale squadra ha giocato contro il Mansfield Town.

Nella stagione in corso in Championship per Forestieri, classe 1990, 12 presenze e 3 goal.