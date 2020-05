Lewandowski mostruoso: ha segnato a tutti i club di Bundesliga

Con le due reti segnate al Fortuna Düsseldorf, Robert Lewandowski ha punito tutte le squadre della Bundesliga: nessuna di loro è stata risparmiata.

29 goal in campionato, 43 in stagione: facciamo semplicemente fatica ad aggiornare, ogni settimana, gli straordinari numeri dell'infallibile Robert Lewandowski.

Il polacco - che ha superato Immobile in vetta alla classifica della Scarpa d'Oro - non sembra volersi fermare: anche oggi è andato a segno, per ben due volte, all'Allianz Arena nel 5-0 che il ha inflitto al malcapitato Fortuna Düsseldorf.

Un evento normale, ma solo all'apparenza: con queste nuove marcature, Lewandowski è riuscito a segnare a tutte le squadre della . Un primato sottolineato dallo stesso club bavarese con questo tweet celebrativo.

Il Fortuna Düsseldorf era, infatti, l'unico club ancora risparmiato dal mirino del cecchino ex che all'andata rimase a secco nel netto 0-4 firmato da Kimmich, Tolisso, Gnabry e Coutinho.