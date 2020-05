Bayern Monaco-Fortuna Dusseldorf 5-0: continua il dominio, doppio Lewandowski

Dieci punti di vantaggio sul Borussia Dortmund (che però ha una gara in meno) ed un Meisterschale già ipotecato: anche il Fortuna si arrende al Bayern

Partita a senso unico, come era facile prevedere, all'Allianz Arena. Il asfalta il Fortuna dall'inizio della partita alla fine. Alla festa partecipano Lewandowski (due volte), Davies e Pavard. Ma ad aprire le danze è un autogoal di Zanka.

Il passa in vantaggio già al 15' con l'autorete di Zanka, grossolano ed ingenuo sul tiro a distanza ravvicinata di Pavard. E si capisce subito il tenore della partita.

Alla mezz'ora di gioco a raddoppiare, su situazione di calcio d'angolo, è ancora Pavard e stavolta nessuno può negargli la paternità del goal: incornata di testa e Kastenmeier battuto.

Il terzo invece è un vero e proprio capolavoro del Bayern Monaco per il tris: prima Kimmich e poi Muller si inventano un doppio assist magico, in area arriva Lewandowski che a botta sicura realizza il suo 28° timbro in questa .

Ad inizio ripresa Robert Lewandowski decide di firmare la sua personale doppietta con un colpo di tacco su assist di Gnabry. Ed è chiaro che non ci sarà nessuna reazione del Fortuna nemmeno nel secondo tempo.

Poco dopo è ancora Alphonso Davies, che di mestiere fa il terzino sinistro, a segnare il suo secondo goal consecutivo in Bundesliga con una percussione centrale da vero rugbista. Poi è solo dominio e controllo del Bayern Monaco, che si prende quasi gioco del Fortuna e fa anche esordire il giovane Batista Meier.

IL TABELLINO

Bayern-Fortuna 0-5

Marcatori: aut. Zanka, 29' Pavard, 43', 50' Lewandowski, 52' Davies

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard (62' Odriozola), Hernandez (46' Cuisance), Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry (78' Batista Meier), T. Müller (75' Zirkzee), Coman (62' Perisic); Lewandowski.

FORTUNA DUSSELDORF (3-5-2): Kastenmeier; Zanka, Hoffmann, Giesselmann; Zimmermann (67' Zimmer), Alfredo Morales (57' Sobottka, 73' Pledl), Bodzek, Stöger (57' Berisha), Skrzybski; Karaman, Thommy (66' Suttner).

Ammoniti: Karaman

Espulsi:

Arbitro: Hartmann