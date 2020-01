Leonardo sullo scambio De Sciglio-Kurzawa: "La Juventus ha fatto marcia indietro"

Il responsabile dell'area tecnica del PSG, Leonardo, spiega il mancato scambio tra De Sciglio e Kurzawa: "Avevamo definito gli accordi".

Il bello, o il brutto, del mercato. Sembrava cosa fatta lo scambio tra Mattia De Sciglio e Layvin Kurzawa, con il primo che sarebbe dovuto approdare al e con il secondo che avrebbe dovuto raggiungere la . E invece, in fase di defizinione della trattativa, il passo indietro della Vecchia Signora.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Proprio come confermato dal responsabile dell'area tecnica parigina, Leonardo, a margine della conferenza odierna di Thomas Tuchel:

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Altre squadre

"Avevamo un accordo praticamente fatto con il giocatore, con De Sciglio, ma da parte della Juventus l'intesa è saltata. Siamo contenti che Layvin resti. Ha il suo spazio in squadra".

Insomma, sul più bello qualcosa è andato storto. Con i campioni d' che, complice l'infortunio di Danilo, hanno preferito viaggiare all'insegna della continuità per poi valutare l'intero quadro al termine della stagione.

Con le precarie condizioni del brasiliano, e con Juan Cuadrado in difficoltà nelle ultime partite, alla Continassa è stato deciso di togliere l'ex rossonero dal mercato, autore fin qui di 9 presenze alla corte di Maurizio Sarri. Smaltito l'ultimo acciacco, il numero 2 bianconero si avvia a essere convocato per la sfida di domenica contro la .

Parallelamente, il punterà fino a giugno su Kurzawa. Il tutto, osservando attentamente la situazione contrattuale, in quanto il contratto del 27enne laterale transalpino scadrà a giugno. E, per l'appunto, gli estimatori non mancano: soprattutto in Premier League.