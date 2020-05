La Lega Serie A resta compatta: i club vogliono concludere il campionato

I club della Serie A, nel corso di un’Assemblea di Lega, hanno ribadito all’unanimità la volontà di portare a termine il campionato.

Primo maggio di lavoro per i dirigenti dei club di . La Lega infatti non si ferma ed anzi è stata organizzata un’Assemblea dalla quale sono emerse novità importati.

Come già accaduto nelle scorse settimane, da parte di tutte le società che prendono parte al torneo, è arrivata l’indicazione precisa di voler portare a termine la stagione. Si tratta di una volontà unanime che ribadisce quanto già comunicato lo scorso 21 aprile.

Nelle prossime ore dovrebbe essere emesso un comunicato ufficiale che spiegherà la situazione nel dettaglio, ma intanto, quello che è evidente, è che non sarà la Lega Serie A a prendersi eventualmente la responsabilità di chiudere qui il torneo a causa della pandemia di Coronavirus.

A questo punto importantissima potrebbe essere la giornata di domenica, quella ovvero nella quale la FIGC dovrebbe incontrare il Comitato Tecnico Scientifico del Governo, per mettere a punto il protocollo medico necessario per la ripresa delle attività. Come noto, un protocollo è stato già presentato ma ritenuto insufficiente e per tale motivo sono state richieste, nei giorni scorsi, delle modifiche.