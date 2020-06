Lecce-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, probabili formazioni

Il Lecce sfida il Milan nella 27ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Stefano Pioli riprende il suo cammino a caccia di un piazzamento europeo sfidando in trasferta il di Fabio Liverani nella 27ª giornata di , dopo la lunga sospensione del torneo per la pandemia da Coronavirus.

Il Diavolo occupa attualmente il 7° posto in classifica con 36 punti, frutto di 10 vittorie, 6 pareggi e 10 k.o., mentre i salentini lottano per la salvezza e si trovano al terzultimo posto a pari merito con il a quota 25, con un andamento di 6 successi, 7 pareggi e 13 sconfitte.

Nei 15 precedenti in casa dei pugliesi, si registra una prevalenza del segno X, occorso in 8 occasioni, mentre sono stati 6 i successi rossoneri e soltanto una volta i giallorossi sono usciti vincitori. L'unica affermazione interna del Lecce contro il Milan risale al 1° aprile 2006, con un 1-0 deciso da una rete dell'ivoriano Konan.

È inoltre dal mese di aprile del 2018 che i lombardi non perdono in Serie A contro una formazione neopromossa (allora furono sconfitti dal ): da quel momento hanno collezionato 7 vittorie e 5 pareggi.

Il Lecce viene da 2 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime 4 gare disputate, mentre i rossoneri hanno fatto registrare 2 sconfitte, un pareggio e una vittoria negli ultimi 4 impegni nel torneo.

Marco Mancosu è il miglior marcatore del Lecce in campionato con 8 reti. L'attaccante giallorosso Gianluca Lapadula, inoltre, qualora andasse a segno contro la sua ex squadra, con cui ha debuttato in Serie A, eguaglierebbe il suo miglior bottino realizzativo nel massimo campionato, stabilito sempre con i colori rossoneri nel 2016/17 (8 goal).

Fra i rossoneri, invece, il bomber è Ante Rebic, recentemente espulso nella semifinale di Coppa per un colpo proibito a un giocatore della . Il croato conta finora 6 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Lecce-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

LECCE-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Lecce-Milan

Lecce-Milan Data: 22 giugno 2020

22 giugno 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO LECCE-MILAN

Lecce-Milan si disputerà la sera di lunedì 23 giugno 2020 nella cornice dello Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce, e in assenza di pubblico, per ottemperare alle rigide disposizioni del protocollo per la ripresa del campionato. Il fischio d'inizio è in programma alle ore 19.30. Le due squadre si fronteggeranno per la 32ª volta nel massimo campionato.

Sarà Sky a trasmettere in diretta tv la partita Lecce-Milan, che si potrà seguire collegandosi con i canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La sfida Lecce-Milan sarà visibile anche in diretta . I clienti Sky attraverso Sky Go potranno vedere il match sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook.

Sarà inoltre possibile seguire la gara del Via del Mare in diretta streaming acquistando uno dei pacchetti proposti da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare.

Qualche problema di formazione per Liverani, che avrà diversi elementi assenti per la sfida con i rossoneri. Mancheranno infatti per infortunio Deiola, Dell'Orco e Farias, mentre Donati salterà il match per squalifica. Davanti al portiere Gabriel, ex del confronto, in difesa Rispoli e Calderoni si candidano come terzini, mentre Lucioni e Rossettini dovrebbero comporre la coppia centrale. In mezzo al campo la regia potrebbe essere affidata a Petriccione, con Majer e Barak ad agire da mezzali. In attacco Lapadula è in vantaggio su Babacar, così come sulla trequarti Mancosu e Saponara potrebbero spuntarla su Falco.

Pioli dovrà fare a meno di Musacchio, visto che l'infortunio dell'argentino si è aggiunto a quelli di Leo Duarte e Ibrahimovic. Davanti potrebbe essere il giovane Rafael Leão a prendere il posto dello svedese, con alle sue spalle un terzetto composto da Castilejo, Calhanoglu e Rebic. In mediana la coppia Kessié-Bennacer, con quest'ultimo che agirà da playmaker. Fra i pali ci sarà Donnarumma, parso in ottime condizioni contro la Juventus in . In difesa Conti è in vantaggio a destra su Calabria, mentre a sinistra si rivedrà Theo Hernández e in mezzo il danese Kjaer affiancherà Romagnoli.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Petriccione, Barak; Mancosu, Saponara; Lapadula.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Rafael Leão.